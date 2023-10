Marcos Frota revela desejo de voltar às novelas: “Morro de saudade”

O ator contou detalhes sobre sua vida diante das novelas e do seu cotidiano no o elenco e a produção de uma trama

Marcos Frota conversou com o ‘Mais Nivela ‘ e não deixou de falar sobre o seu desejo de retornar para as tramas da vida. Marcos já ficou conhecido no Brasil por seu papel em, ‘Mulheres de Areia’, como Tonho da Lua, mas ressalta o seu desejo de voltar às novelas, declarando o seu desejo e amor pela carreira de ator.

“Morro de saudades do corretor, do convívio com o elenco, daquele friozinho na barriga de quando falavam ‘gravando’ e ia soltando o personagem. Morro de vontade”, disse.

“Está na hora de colocar minha energia, meu momento e minha maturidade para produzir um longa-metragem para as salas de cinema. A minha geração é responsável por esse momento agora. Dá muito trabalho, envolve muito tempo. No longa-metragem, você planeja, orça, grava, filma, depois finaliza e lança”, contou.