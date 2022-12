Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem

Ator juntou as escovas de dentes em portugal com o seu parceiro, Marcos Paiva

Hoje essa coluna está cheia de amor para dar e vender, porque nosso eterno Leleco se casou com o técnico em enfermagem, Marcos Paiva, em Portugal. Os dois estão juntos desde 2018 e oficializaram a união na viagem de férias. Que amor!

O ator fez um registro do momento e das mãos com as alianças que simbolizam a união dos dois, que se concretizou no domingo (18).

Vale ressaltar que poucos amigos sabiam do relacionamento do ator com o técnico em enfermagem e ele não esconde que já foi casado três vezes.

“Cara, eu sou careta demais, muito papai e mamãe. Sempre fui. Brinco que essa coisa mais violenta e de fantasias sexuais eu estou guardando para a próxima encarnação. Nessa encarnação eu sou muito certinho, sabe? E é gostoso ser assim, eu não tenho problema de não ser assim. Acho bom, eu me satisfaço assim. Não tenho essa coisa de me fantasiar de alguma coisa, ou de imaginar um personagem, eu, ou o parceiro ou parceira que esteja comigo, crie um personagem. Não, eu gosto do olhar. O que me dá tesão é o olhar”, disse Caruso em uma entrevista a Suzy Brasil.