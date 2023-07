Marcos Antonio de Biaggi revela que foi demitido da Avon durante seu tratamento de quimioterapia

O empresário, que possui um império no universo da beleza revela que só conseguiu manter seus negócios graças ao dinheiro que ganhou na Avon.

Genteee, eu estou passada! Durante a sua participação no podcast “Vi na Vivi”, que é apresentado pela jornalista Viviane Mascaro, o cabeleireiro e empresário Marco Antonio de Biaggi contou um pouco sobre a sua experiência e o contrato milionário que ele tinha com a Avon.

“Eu tenho muita gratidão à Avon, eu fiquei 14 anos lá, eu ganhei milhões. O dinheiro que eu botei na pandemia no salão para manter aberto era tudo dinheiro da Avon que eu tinha guardado, que eu sempre tive juízo”, iniciou o hairstylist.

Porém, nem tudo foram flores nessa parceria. Biaggi conta que quando foi demitido pela marca de cosméticos, ele estava em meio a um tratamento contra um câncer (linfoma), o qual ele estava escondendo devido ao contrato.

“Mas a Avon me demitiu eu tomando quimioterapia, tirou minha imagem do brochure, das revistas, que é o poder as revistas da Avon, me chamaram para um lindo almoço no Bela Cintra: ‘Olha, o Global não aceita mais spokesperson [porta-voz], nós vamos usar a imagem do Global”, revelou.

Por fim, o cabeleireiro, que atualmente possui um império da beleza e que é o responsável por cuidar dos cabelos de grandes personalidades, como Anitta, Athina Onassis e Naomi Campbell, revelou que apesar do ‘trauma’ da demissão, tudo deu certo, pois ele já estava com o plano de lançar a sua própria linha e cosméticos.

“Mas Deus é tão maravilhoso comigo, eu já tinha em mente e eu estava lançando uma linha [de cosméticos]”, finalizou Biaggi.