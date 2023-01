Marco Nanini fala sobre namoro com Wolf Maia e amizade com Renato Russo em relação às bebidas

Em entrevista ao Fantástico ele contou que ganhou a coleção de livro sobre alcoolismo de Renato Russo

Marco Nanini está prestes a lançar a sua biografia que contará detalhes sobre a sua vida, desde os romances com Wolf Maia e Marília Pêra, até o seu vício em drogas associadas ao álcool. Em entrevista ao jornal ao Fantástico ele disse que decidiu parara de beber logo na primeira página do livro sobre alcoolismo de Renato Russo.

“Foi curta de tempo, mas muito profunda. Eu estava ficando muito alto, senti que precisava de ajuda mas eu não queria ir no AA, mas ele tinha toda a coleção de livros e ele me deu. Cheguei aqui em casa, abri o primeiro livro e nas primeiras folhas eu falei: ‘Não bebo mais’”, disse.

O ator, em entrevista ao O Globo, relembrou do seu romance com Marília Pêra. “A gente foi muito amigo, a ponto de ter um caso rápido. Eram muitas afinidades. Mas em ‘Irma Vap’ houve um problema, e a gente rompeu. Ali foi o fim. Fiquei sentido, claro. Teve uma brigalhada danada. Mas é assim: na vida, tudo acaba”, disse.

Vale lembrar que o ator tem uma relação aproximada com o álcool e chegou a desmaiar no volante, o que o levou a abandonar o vício. Nanini tem 74 anos e o livro será lançado no dia 01 de fevereiro