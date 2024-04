Márcio Garcia chama atenção ao exibir corpo sarado em foto sem camisa

Tudo em cima! Marcio Garcia usou suas redes sociais para atualizar os internautas diante do seu shape poderoso. Aloca! O comunicador levou os fãs à loucura ao mostrar que está com o físico em dia e sustenta um corpão sarado.

“Vou dar uma dica infalível pra quando bater aquela preguiça de malhar ou de cumprir a sua missão física do dia. Com a ajuda das mãos, se preciso for, fique de pé, coloque a roupa adequada e vá até o local. Lá chegando comece a fazer aquilo que se propôs! Se a preguiça ainda estiver com você, não dê trela, cumpra a sua meta com preguiça mesmo! Pegou? Desculpa tem várias! Tenha disciplina! Let’s Go!”, incentivou o artista.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. “Mas é lindo. Com todo respeito”, disse uma seguidora. “Gato”, escreveu outra. “Maravilhoso. Saudade de te ver na telinha”, falou uma fã.