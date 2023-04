Márcia Sensitiva volta atrás e decide não seguir com o programa na RedeTV!

Diretor e roteirista estavam contratados para a produção do ‘Márcia Sensinight’

Vish! Não é de agora que a RedeTV! tem se envolvido em diversas polêmicas e agora Marcinha chegou no pedaço para dar o que falar. A TV tinha a ideia de fazer um programa com Márcia Fernandes, a sensitiva do momento, acontece que depois de todos os contratos prontos ela se informou melhor e decidiu não seguir em frente com o projeto.

A RedeTV! já tinha contratado uma roteirista e um diretor para o ‘Márcia Sensinight’, mas não tinham batido o martelo com a apresentadora. Ou seja, a contratação foi feita antes da sensitiva saber como aconteceria o seu programa.

O que fazer com os contratados? Não sabemos, mas o que posso sentir é que uma boa bolada de dinheiro vai ser gasto nessa brincadeira.