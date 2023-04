Márcia Goldschmidt descobre que irmão de Virgínia é casado nos EUA, ele entra na live e pede divórcio ao vivo

William Gusmão entrou na live com a apresentadora e Tessa para esclarecer os fatos sobre um casamento legal com documento e tudo

Não adianta, quem é rainha nunca perde a majestade. Lembram da dona do bordão: ‘Mexeu com você, mexeu comigo’? Nossa Márcia Goldschmidt continua impecável. A eterna rainha das tardes da Band está de férias nos Estados Unidos e não deixou de acompanhar o bafão do irmão de Virgínia. A apresentadora abriu uma live com Tessa, irmã da ex-esposa de William, e o pau comeu solto.

“William, nós estamos aqui conversando com a Tessa que você deve conhecer e ela está alegando que você é casado com a irmã dela, não legalmente, há 15 anos”, iniciou Márcia.

William esclarece: “Estou separado de corpos. Estou casado no documento, mas quando eu queria divorciar dela, ela não queria que eu divorciasse não, mas estamos separados de corpos. Eu não sou casado com ninguém, nós nos separamos antes de eu vir para o Brasil, já tem mais de um ano e meio”, disse.

O irmão de Virgínia diz que Tessa e a irmã não queriam que os dois se separassem, acusando que as duas queriam pegar carona no rabo do cometa e ganhar hype em cima do bafafá que rola solto na web. “Quero o divórcio na hora que ela quiser”, diz ele ao vivo.