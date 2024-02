Márcia Fu sobre tesão: “Fui taradíssima. Já fiz dentro do hospital, dentro do avião, dentro do ônibus”

Não perdi um detalhe do programa do ‘Diva Depressão’ que Márcia Fu participou, a ex-jogadora de vôlei deu detalhes sobre sua vida sexual e não negou o fogo. A ganhadora da Fazenda contou que já fez sexo dentro do avião, do ônibus e até no hospital. Queen, né?

“5 anos solteira. Já namorei horrores, sou tarada, fui taradísisma, dentro do hospital, dentro do avião, dentro do ônibus, para tudo quanto é lado”, disse ela.

Márcia ainda completou, dizendo que hoje tem um filho e teve que diminuir o fogo. “Tenho muita experiência no assunto. Hoje estou calminha por causa do meu Biel, de uma abaixada no fogo, senão ninguém merece. Transar com quem não dá conta do recado só desperdiça tempo e tesão”, finalizou.