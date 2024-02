Márcia Fu e Tetê Espíndola, dona do hit “Escrito nas Estrelas”, se encontram em um momento promovido pela revista Caras

Olha só esse encontro de milhões que a Revista Caras promoveu entre a nossa amada Márcia Fu com a cantora Tetê Espíndola nesta sexta-feira (02). A ex-jogadora de vôlei costumava cantar a música Escrito nas Estrelas, um grande sucesso da cantora, que foi lançado nos anos 80.

E esse primeiro encontro foi emoção do início ao fim. A ex-fazenda não se conteve suas lágrimas. Ela ainda perguntou se Tetê Espíndola estava feliz com toda a repercussão de sua música, que despontou nas paradas musicais após ser cantada pela ex-jogadora em “A Fazenda 15”.

Durante uma gravação de entrevista em vídeo para as revistas Caras e Contigo, Marcia Fu foi surpreendida com a chegada da cantora, que entrou no estúdio muito emocionada. Era uma surpresa para a ex-atleta! Neste momento, ela estava cantando o hit “Escrito Nas Estrelas” e então Tetê apareceu cantando junto com a atleta. Imediatamente, ao ver a cantora em sua frente, ela começou a chorar sem parar.

“Não acredito!! Eu adoro você… que linda! Ah, eu adoro você. Olha sua música como que tá, Tetê? Você tá feliz comigo?”, questionou Fu. “Muito feliz”, respondeu a sul-mato-grossense.

A ex-Fazenda fez questão de expressar sua admiração pela cantora. “Olha, gente, tô toda arrepiada. Eu amo essa mulher, ela é muito guerreira. Desculpa, tô emocionada. Que surpresa”, declarou, chorando.