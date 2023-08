Marcelo D2 debocha de Thiago Nigro: “Qualquer um hoje em dia é influenciador”

O músico ironizou o poder de influência do empresário que dá dicas de finanças nas redes sociais

Não perdi nenhum detalhes do programa Rango Brabo de Diogo Defante pelo canal PodPah. O humorista levou Marcelo D2 e o seu filho no especial de Dia dos Pais e não deixaram de comentar sobre Thiago Nigro. O artista aproveitou o espaço para cutucar a onça com vara curta.

Em certo momento do episódio, Marcelo cita Primo Rico, e Diogo Defante fica feliz: “Tem uma pergunta do Primo Rico, ainda bem que você citou ele”. “Tem pergunta dele?”, ri D2. “Tem, juro pra tu! Fiquei muito feliz que você citou esse filho da p*ta”, disparou o apresentador do programa de culinária.

“‘Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho’, era isso que você ia falar que ele falou? Essa é uma frase que o influenciador digital de finanças, Primo Rico, soltou recentemente. Concorda?”, questionou Defante.

Logo, o cantor responde: “Que ele é influenciador? Não… Qualquer filho da puta hoje em dia é influenciador, né, cara”, completou o rapper carioca.