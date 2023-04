Marcelo Camargo acerta dívida de Hebe com Chitãozinho no valor de R$800 mil

O caso começou nos anos 2000 quando a apresentadora comentou a separação do cantor com uma antiga esposa e um polêmico divórcio

Não é de hoje que sabemos que a treta de Hebe Camargo e Chitãozinho foi parar na justiça e corre solta desde os anos 2000, quando ela resolveu meter o bedelho na relação do cantor com sua ex-esposa. Depois de muito bafafá, Marcelo Camargo acertou a dívida da mãe no valor de R$800 mil.

Acontece que Hebe chamou Márcia de garota de programa, quando o cantor passava por uma separação. O casal acionou a justiça pedindo o pagamento de 300 salários mínimos, mas ela partiu antes de acertar a dívida.

O caso foi passado para seu sobrinho que também faleceu antes que pudesse pagar. Marcelo Camargo contou ao TV Fama que chegou a ofertar uma joia da musa, mas a família não aceitou, logo, ele pagou o valor de 800 mil reais à família que não falou mais sobre o assunto.