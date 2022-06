Marcelo Bimbi, ex de Nicole Bahls, beija tiktoker famosa em festa de Thiago Rocha

Jaqueline Santos aproveitou a festa no melhor estilo: pegação e curtição

A festa de Thiago Rocha pegou fogo em São Paulo na noite de ontem (07) e o clima esquentou com o beijo de Marcelo Bimbi, ex de Nicole Bahls, e a musa, atriz (com DRT. Aloca!) e tiktoker, Jaqueline Santos. Pega fooogo!

Enquanto Nicole ainda relembra do chifre imperdoável de Marcelo, parece que a fila dele já andou. O galã tem jogado a água para passar o rodo naquele estilo que a gente gosta, porque amamos um kikiki.

Os dois trocaram amassos na festa do jornalista e crítico da TV, Thiago Rocha. Jaqueline já é figurinha conhecida nas redes sociais, no Tik Tok a loira arrasa nos challenges e seus vídeos de humor.

A conta da gata já passa de 1M de seguidores, enquanto no Instagram a conta já bate 203 mil seguidores. Tem dúvida de que a gata é um sucesso? Eu não duvido nada!