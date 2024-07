Marcelo Adnet reaparece com a esposa após traição no carnaval

Deu o que falar o vídeo de Marcelo Adnet beijando outra mulher no carnaval, eu lembro bem disso, mas o que a gente não esperava era ver o humorista ao lado de Patrícia Cardoso nas redes sociais. Após uma breve separação, tudo indica que o casal está vivendo um mar de rosas depois da traição por parte de Adnet.

Adnet foi flagrado aos beijos com outra mulher no carnaval do Rio de Janeiro neste ano. As imagens do affair repercutiram nas redes sociais e ele se separou da esposa.

Patricia e ele reapareceram juntos durante uma viagem para o Caribe. Eles estão na região com a filha, Alice, de 3 anos, e alguns amigos.