Marcello Antony detalha vida dos filhos como auxiliar de cozinha e faxineiro em Portugal

A web veio abaixo quando soube que o ator Marcello Antony está investindo no ramo de corretor de imóveis em Portugal. Mas nada se compara quando ele disse que seus filhos trabalham como auxiliar de cozinha e faxineiro.

Francisco, de 21 anos, filho dele com a atriz Mônica Torres, é auxiliar de cozinha e ganha 850 euros por mês (R$ 4.930). Já Lucas, de 23 anos, e Louis, de 19, enteados dele, trabalham com faxina e passeando com cães em Lisboa.

“Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver”, explicou o artista e corretor.

Ele ainda finaliza: “São coisas que eles não fariam no Brasil. Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre”, opinou.