Marcelinho Carioca é sequestrado em Itaquaquecetuba

POST PATROCINADO

O ex-jogador está em cárcere privado desde domingo (17) e os criminosos já entraram em contato com a família

Meu Deus, que isso? Marcelinho Carioca, o ex-jogador do Corinthians, foi sequestrado no domingo (17), em Itaquaquecetuba, em São Paulo. O atleta está sendo mantido em cárcere privado e os sequestradores já entraram em contato com a família.

De acordo com Léo Dias, a quadrilha está pedindo resgate e o delegado Nico está à frente das investigações.

Estarei de olho diante do caso para ver se algo mais acontece, não perco mais nenhum passo da investigação.