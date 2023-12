Marcelinho Carioca confirma que foi sequestrado após se envolver com uma mulher casada durante um show em Itaquera

Em vídeo, o ex-atleta conta que se envolveu com uma mulher casada e que os dois foram colocados em cativeiro

Meu Deus, Marcelinho Carioca apareceu em vídeo e confirmou a história de que foi sequestrado e colocado em um cativeiro ao lado de uma mulher casada. Os dois se envolveram em um show em Itaquera, São Paulo, e ele não sabia que ela era casada. O marido da vítima sequestrou os dois.

“Bem, gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e eu saí com uma mulher casada e o marido dela me sequestrou, me levou e esse foi o BO”, disse.

A mulher ainda conclui: “Confirmo tudo que ele está falando, eu sou casada, meu esposo sequestrou eu e ele e colocou agente em um cativeiro”, finalizou.