Marcela McGowan confessa já ter ficado com Gizelly Bicalho

As ex-BBB’s se beijaram após o fim do BBB20 para confirmar se tinham a química que os fãs tanto falavam.

E o shipper era real! Durante sua participação no webshow Aqui Em Casa, a ex-BBB e sexóloga Marcela McGowan, admitiu já ter ficado com a sister Gizelly Bicalho, após saírem do BBB 20.

Ao decorrer de uma dinâmica, ao ser questionada se já havia ficado com alguma pessoa famosa que não vazou na mídia, para não ter que comer um pedaço de rã, a sexóloga responde: “Eu beijei a Gizelly depois do BBB. Fomos ver se tinha realmente essa química que o pessoal falava”.

Querendo tirar mais informações da ex-BBB, o apresentador do webshow, Gabriel Rocha, comentou: “Eu estava junto e Luiza também, que não estava namorando ainda, e rolou o beijo. Já beijaram já. E não tinha essa química, né?”.

A influenciadora concordou com o comentário do apresentador e completou: “Eu amo ela como a minha irmã”.

Assista abaixo a participação completa da ex-BBB no webshow