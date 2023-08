Marcela Mc Gowan e Luiza Martins anunciam noivado

As duas musas apareceram juntas para contar a novidade aos seguidores, fãs e amigos em uma publicação nas redes sociais em viagem a Orlando, nos Estados Unidos

Eu disse que esse ano vinha notícia de noivado no mundo dos famosos e não deu outra. Marcela Mc Gowan e Luiza Martins anunciaram que vem casamento por aí. As duas deram a notícia por meio das redes sociais e não deixaram de mostrar momentos românticos do casal curtindo sua viagem por Orlando, nos Estados Unidos.

“Vamos casar! Quando conheci a Lu um dos primeiros planos foi levar ela pra conhecer o castelo do Harry Potter (ela AMA o filme) ! E foi nesse cenário aí que ela me surpreendeu com pedido mais doce do mundo!”, falou a ex-BBB.

Ela ainda completa: “Eu te disse sim desde o primeiro beijo. Eu sempre soube que viveríamos muitas coisas juntas, e sempre tive a certeza que queria construir uma vida com você. A gente se escolhe todos os dias, se cuida, se ama, se admira, se protege, se prioriza!”, comentou a ginecologista.