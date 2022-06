Marcela e Luiza contam que foram tiradas do armário pela mídia

Em entrevista ao ‘Pod Delas’ Marcela conta que foi em um show da musa sertaneja e a notícia estourou

Marcela Mc Gowan e Luiza foram convidadas do ‘Pod Delas’ e não deixaram de falar sobre a relação das duas diante da mídia. Quem não se lembra a notícia do namoro das duas foi o maior bafafá na mídia e na entrevista Marcela contou que elas foram tiradas do armário pelos veículos de fofoca.

“A gente foi meio que tirada do armário. A gente estava ficando, nem estávamos namorando ainda, aí fui escondido num show dela e aí alguém me viu e mandou para um espaço de fofoca e aí falaram:’Vocês vão falar, ou posso falar?’ A Lu não tinha essa vivência tão intensa da internet”, contou Marcela.

Luiza contou que Marcela passou a situação para ela e que a sertaneja apoiou a loira na escolha que ela fizesse. “Ela passou a situação para mim e eu falei: ‘Tá tudo bem se você quiser falar que não tem nada, pode falar o que você quiser eu seguro a bronca aqui’. Aí ela falou e eles meteram o se conhecendo melhor”, disse Luiza.

“Quando peguei meu celular tinha mensagem de um monte de gente, meus amigos macho tudo me mandando mensagem, o povo seguindo. Falei: ‘Meu Deus, Marcela, o que está acontecendo?’”, relembrou Luiza.

A ex-BBB ainda contou que esteve um período em negação diante a relação com Luiza, por não se ver namorando alguém “da noite”, mas a relação das duas deu pra lá de certo, e já está completando quase 2 anos.