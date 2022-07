Maraisa seca suor de virilha e joga toalha para fãs

Sertaneja mostra que está em sua melhor fase e mais livre do que nunca após término com Fernando

Para tudooo! Ninguém segura Maraisa, a irmã de Maiara mostrou estar on e roteando, afinal agora ela está livre, leve e solta (bem solta). Em show realizado na cidade de Maceió, Alagoas, a sertaneja secou o suor da virilha e jogou para o público.

“Agradecemos de coração pela noite maravilhosa! Foi incrível, sensacional… Vocês têm todo o nosso amor, viu?! Nosso último show deste mês no Nordeste e já estamos com saudade! Foi lindo de ver e viver todos esses dias com vocês… Foram onze shows e a nossa maior conquista foi ter vocês com a gente!”, disse a dupla no final do show.

Os fãs foram à loucura com a toalhinha famosa de Maraisa e ainda investiram nos comentários: “Quero pra mim”. Não nego que até eu queria essa toalhinha. Aloca!