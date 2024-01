Maraisa sofre acidente em resort e é levada para o Hospital

Felizmente, a cantora passa bem e a agenda de shows da dupla a qual ela pertence segue normalmente, sem nenhuma alteração.

Amores, no início desta semana a cantora sertaneja Maraisa, integrante da dupla Maiara e Maraisa levou um susto daqueles. Enquanto se deliciava com as mordomias de um resort de Porto de Pedras, em Alagoas, a cantora sofreu um acidente e precisou ser levada, de ambulância, até uma unidade médica da região.

Em nota, que foi enviada ao meu amado amigo Leo Dias, a assessoria de imprensa da dupla sertanejo revelou que, apesar do susto,felizmente tudo está bem e que a agenda de shows das irmãs segue normalmente, sem nenhuma alteração.

“No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho – Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente“, notificou a equipe da cantora.