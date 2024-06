Maraisa está fazendo tratamento para engravidar: “Maior projeto da minha vida”

Maraisa está investindo em um projeto pessoal junto do seu namorado, Fernando Mocó. A cantora contou que está tomando remédios para engravidar do primeiro herdeiro do casal.

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Maraisa ressaltou que se tornar mamãe será o maior projeto de sua vida. “Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida”, declarou ela.

Recentemente, ela já tinha falado sobre os planos de se tornar mãe. “A gente sempre pensa [em casar]. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu acho que a mulher consegue se provar. Se tiver filho, se tiver casamento, nada vai parar, tudo faz parte da vida”, disse ela à Quem, na época.