Maraisa brinca com rumores de reconciliação com ex-noivo

Após fazer uma aparição com aliança, ela brincou sobre os rumores envolvendo uma possível recaída com o empresário Fernando Mocó

Maraisa está ligadinha nas notícias e não deixou de comentar sobre a sua possível reconciliação com Fernando Mocó, após aparecer de aliança. A cantora não perdeu o bom humor e chegou a fazer piada nas redes sociais sobre sua vida amorosa.

Enquanto pegava um jatinho na companhia de seu amigo, Bruno, a cantora brincou com as especulações: “Essa semana está conturbada. O movimento está grande”, disse Maraisa. “Uma hora você tá noiva, depois separou, depois está pegando homem casado. Decide! Como é que você tá? Tá fazendo o quê da vida? Solteira, casada?”, ele perguntou.

“As pessoas estão mudando as palavras que eu estou falando completamente. Não tô fazendo nada disso. Meu Deus do céu… Essa semana não vai acabar mais, não, gente?”, ela rebateu as especulações sobre sua vida amorosa, que ganhou os holofotes nesta semana por conta do fim de seu noivado com o empresário.