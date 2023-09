Mara Maravilha sobre Zezé Di Camargo: “Até ontem eu não gostava”

Fabíola Reipert esteve no podcast de Mara Maravilha e as duas não deixaram de falar sobre os processos que a jornalista já recebeu dos famosos

Fábia Oliveira puxou a língua de Mara Maravilha ao questionar ela sobre sua relação com Zezé Di Camargo e Luciano. A jornalista comentava detalhes sobre seus processos dos famosos quando Mara soltou que não gostava de Zezé até pouco tempo por causa da relação do cantor com sua mãe.

“Esse povo assim, mais atores. Teve a Paolla Oliveira, que perdeu porque ela não queria que eu falasse no nome dela, Larissa Manoela queria que eu parasse de falar no nome dela, mas faz tempo que eu não quero mais confusão. Viviane Pasman, não lembro o que deu, não deve ter dado nada demais, porque estávamos dando notícia sobre o fim do casamento dela”, iniciou.

Logo, ela declara: “Zezé não me processou, a gente acabou tendo uma briguinha, mas fizemos as pazes”. Mara completa: “Não gostava até ontem do Zezé, porque ele era muito amigo da minha mãe e eu morria de ciúme de Zezé com minha mãe”, finalizou.