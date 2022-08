Mara Maravilha tem ligado chorando para membros da Família Abravanel implorando para não deixar o Jogo dos Pontinhos

Fábia Oliveira aconselha que ela calce as sandálias da humildade, porque a coisa está feia para ela

Eita! Fábia Oliveira, do portal ‘Em Off’, contou que Mara Maravilha tem chorado e ligado para os membros da família Abravanel e diretores do programa dominical do SBT, implorando para que não desliguem ela do ‘Jogo dos Pontinhos’. Fábia ainda aconselha que ela corra atrás, porque ninguém suporta mais a apresentadora.

“Mara, amiga, agarre essa oportunidade, não deixe passar, porque está feia a coisa para você, ninguém te suporta, aproveita e agarra essa oportunidade não deixa escapar, calça a sandália da humildade”, inicia Fábia.

A jornalista ainda conta que Sisi não vai pagar seu salário para ela ficar dentro de casa. “Pro Fofocalizando você não volta, e aí se sair do Jogo dos Pontinhos já era. Sr. Silvio vai ficar pagando seu salário para ficar em casa?”, questiona.