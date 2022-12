Mar do Sertão: Zé Paulino descobre que Tertulinho foi o responsável por sua quase morte

Após receber essa confirmação de Candoca, o ex-vaqueiro irá até a fazenda para acabar com o advogado.

E a verdade virá à tona. Após muito tempo tentando descobrir quem foi o responsável por mandar que desligassem os aparelhos que lhe mantinham vivo, após seu acidente, Zé Paulino (Sergio Guizé), finalmente, descobrirá toda a verdade e ficará com sangue nos olhos.

Toda a confusão começará quando a dupla Xaviera (Giovana Cordeiro) e Firmino (Odilon Esteves), abordar Candoca ( Isadora Cruz), para revelar que eles haviam encontrado uma certidão, com o nome do suposto primo de Zé, Rivaldo Pereira, em meio as coisas de Tertulinho (Renato Góes). A dupla então pedirá a ajuda da médica, para contar a verdade para o ex-vaqueiro.

Incrédula com a situação, a mocinha irá atrás de seu ex para colocá-lo contra a parede e fazer com que ele confesse o crime que cometera. Decepcionada e vendo que não tem outra saída, com a ajuda de Maruan (Pedro Lamin), a médica contará o que descobriu ao amado.

Com sangue nos olhos, Zé Paulino não pensará duas vezes, ao descobrir toda a verdade. Ele irá às pressas ao encontro do rival, na fazenda Palmeiral, a fim de acabar com a raça de Tertulinho.

Mesmo temendo as consequências deste confronto, desta vez, Candoca não será a responsável por acalmar os ânimos dos rivais, mas sim Tertúlio (José de Abreu).