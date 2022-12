Mar do Sertão: Xaviera rouba certidão falsa de Tertulinho e é sequestrada

A moça pegará Pajeú e Deodora no flagra e dará com a língua nos dentes.

Avisa que é ela, meus amores, a verdadeira heroína de toda a trama da novela das 18h. Além de ajudar Zé Paulino (Sergio Guizé) a desvendar o maior mistério de sua vida, desmascarando Tertulinho (Renato Góes), Xaviera (Giovana Cordeiro) flagrará Deodora (Debora Bloch) e Pajeú (Caio Blat) em momento íntimo.

A faxineira, que por acaso terá encontrado um documento falso nas coisas do coronelzinho, não negará um pedido vindo de Firmino (Odilon Esteves). O advogado pedirá a moça, que surrupie o documento encontrado com Tertulinho e que leva o nome de Rivaldo Pereira, mesmo nome encontrado no documento que Zé Paulino conseguiu no hospital, enquanto buscava mais informações sobre quem atentou contra sua vida anos atrás.

Ao tentar roubar o documento, Xaviera será flagrada por Tertulinho, mas com sua lábia conseguirá enganar o vilão. Para concluir seu plano, sem que seja novamente pega mexendo nas coisas do mimado, ela contará com a ajuda de Timbó (Enrique Diaz).

Em dado dia, a faxineira chegará mais cedo que o esperado, para trabalhar e se espantará ao ver que Pajeú está no local, principalmente pelo fato da Deodora estar apenas de trajes íntimos, o que lhe dará a certeza de que a madame está tendo um caso com o jagunço.

Após roubar o documento do coronelzinho, Xaviera será confrontada pelo advogado, mas para se livrar revelará que ao mimado que Deodora está tendo um caso com o jagunça. Possesso, Tertulinho sairá imediatamente para pegar os pombinhos no flagra. Mas Pajeú não ficará nada feliz com o fato da empregada ter dado com a língua nos dentes, o que levará ele a sequestrá-la.