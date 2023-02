Mar do Sertão: Tertulinho é acusado de matar Noé Dantas

Para livrar a barra do herdeiro, Tertúlio assumirá a culpa de um crime que não cometeu.

Ele mal chegou e já está partindo. Durante um grande conflito com o filho de Deodora (Debora Bloch), Noé Dantas (Marcelo Adnet) não terá muita sorte e acabará sendo baleado, não resistindo.

No momento do disparo, Venâncio (Hugo Germano) chegará no local e deduzirá que Tertulinho (Renato Góes) é o responsável pela morte do homem, porém o que ele não sabe é que o tiro que matou Noé, na verdade, acabou saindo da arma do próprio.

Sendo acusado injustamente por um crime que até queria, mas não cometeu, o coronelzinho será levado para delegacia onde ficará preso, porém não por muito tempo. Ao descobrir que seu menino de ouro está preso, Tertúlio irá até a delegacia e assumirá o crime, que também não cometeu, para livrar a barra do herdeiro.