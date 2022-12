Mar do Sertão: Tertulinho descobre que Deodora tem uma caso com Pajéu

A dondoca tentará fugir do vilãozinho, mas seus esforços não serão o suficiente.

Deodora (Debora Bloch) acha que está enganando todo mundo, mas a casa da dondoca está prestes a cair. Nos próximos capítulos, a megera será flagrada por Tertulinho (Renato Góes) na casa de Pajéu (Caio Blat), que ficará furioso ao perceber que a mãe está aproveitando o suposto coma do coronel para lhe botar um belo par de chifres.

O herdeiro de Tertúlio colocará o ex-jagunço contra a parede, tentando entender por qual motivo Deodora está alí, porém a matriarca da família será mais esperta e aproveitará o momento de distração de Tertulinho para fugir.

Durante a fuga, a mulher será flagrada por Cirino (Théo Matos), que gentilmente se oferecerá para acompanhá-la até a fazenda. Porém, durante o caminho, eles toparam novamente com o vilãozinho e com Pajéu.

Ela tentará de todas as formas fugir do filho, mas ele logo a confrontará, fazendo perguntas sobre o ex-jagunço. Por meio das respostas obtidas, ele deduzirá que a madame realmente está traindo Tertúlio e revoltado com a descoberta, proibiu que a mãe continue com o suposto affair.