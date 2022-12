Mar do Sertão: Para evitar uma tragédia, Tertúlio tentará comprar Zé Paulino 

O coronel dará as terras do Catende ao ex-vaquiero, o que deixará Tertulinho furioso.

O ditado “quando o gato sai, os ratos fazem a festa” realmente faz bastante sentido na novela das 18h. Mal tendo se livrado do coma que estava sendo induzido por Deodora (Debora Bloch), Tertúlio (José de Abreu), perceberá que durante o tempo que passou dormindo, a situação entre seus filhos, Tertulinho (Renato Góes) e Zé Paulino (Sergio Guizé), que já não era boa, só fez foi piorar.

Tendo quase certeza de que o seu rival foi o responsável por sua quase morte, anos atrás, o ex-vaqueiro conseguirá evidências que mostram que, na época, o advogado teria se passado como seu primo, para pedir aos médicos que desligassem os seus aparelhos, após o terrível acidente de carro que quase lhe matou.

Preocupado com essa rivalidade que só cresce, entre os filhos, Tertúlio contará a Candoca (Isadora Cruz) que teme que eles cheguem ao extremo, isso depois da ameaça de tiroteio que acontecerá no Catende. Diante disso, o coronel resolverá oferecer as terras tão almejadas pelo bastardo a ele, o que deixará Tertulinho mais furioso ainda, o que poderá piorar ainda mais a rivalidade entre os rapazes.