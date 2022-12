Mar do Sertão: Manduca resgata Xaviera de sequestro

Livre do cativeiro, a faxineira finalmente irá entregar os documentos que vai desmascarar Tertulinho.

Aiai, quem diria, hein? Com tantos adultos na trama, quem é que imaginou que a faxineira seria resgatada logo por duas crianças? Após ter dado com a língua nos dentes, a respeito do caso de Deodora (Debora Bloch) e Pajeú (Caio Blat), Xaviera (Gioanna Cordeiro) a será sequestrada pelo jagunço, porém esse sequestro não dará muito certo, já que ela logo será resgatada por duas pessoas bem inusitadas, Manduca (Enzo Diniz) e Joca (Miguel Venerabile). Os garotos, resolverão brincar nas proximidades do cativeiro e darão de cara com a faxineira.

Estando livre das garras de Pajeú, a moça poderá entregar os documentos falsos que vão desmascarar de vez Tertulinho (Renato Góes), que, usando o nome Rivaldo Pereira, foi o responsável por mandar que os aparelhos que mantinham Zé Paulino (Sergio Guizé) vivo, anos atrás.

Após se certificar de que o herdeiro de Deodora é o culpado por sua quase morte, o ex-vaqueiro, possesso, irá até a fazenda Palmeiral, pronto para acabar com a raça de Tertulinho, mas ele se´interrompido por Tertúlio (José de Abreu), que fará uma revelação bombástica aos rivais.