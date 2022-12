Mar do Sertão: Manduca emociona Zé Paulino ao se oferecer para ajudar a construir a casa nas terras que eram de Damião

O ex-vaqueiro encontrará uma luz no fim do túnel ao receber essa proposta do garoto.

Em meio a tanta desgraça, somente um apoio desse vindo de seu filho para alegrar o pobre coração do ex-vaqueiro. Tendo ficado sem emprego e sem onde morar, após sofrer um golpe daqueles que ele mais confiava ( Laura – Eli Figueiredo e Márcio Castro – Gabriel Godoy), Zé Paulino (Sergio Guizé) tentará retomar sua vida de uma forma simples, assim como na sua infância. Diante de sua nova realidade, o ex-vaqueiro retomará a construção nas terras de seu falecido pai adotivo, terras essas que Zé acusa Tertúlio (José de Abreu) de ter roubado de Damião. Sem saber por onde começar, Paulino encontrará uma luz no fim do túnel ao avistar Manduca (Enzo Diz) nas terras e se emocionará ao ver que o garoto está se oferecendo para ajudar o pai a construir a casa na qual eles irão morar após o casamento com Candoca (Isadora Cruz). Essa ajuda será ainda mais significante pois quando ele revelou ao garoto que na verdade ele é o seu pai, Manduca ficou um pouco revoltado, se perguntando por onde José havia passado os 10 anos que ficou longe.