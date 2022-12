Mar do Sertão: Laura coloca Tertulinho contra a parede e exige que ele esqueça Candoca

Após muita insistência o advogado mentirá para a empresária, fingindo ceder às suas exigências.

Gente, bem que o ditado diz: quem vê cara, não vê coração. Quem poderia imaginar que a fiel confidente de Zé Paulino (Sergio Guizé), a ex-secretária Laura (Eli Ferreira), além de dar um golpe no seu amor platônico, o ex-vaqueiro, também planejará arrancar todo o petróleo que o pobre Timbó (Enrique Diaz) encontrou em suas terras. Para isso, a cobra precisará colocar seu cúmplice, Tertulinho (Renato Góes), contra a parede.

Ela exigirá que o advogado esqueça de vez a sua ex-esposa, Candoca (Isadora Cruz), que se concentre inteiramente em seu plano, afirmando que eles estão correndo perder muito mais que o petróleo de Timbó e sim tudo o que conquistaram até ali.

Sem entender o que os seus negócios com Laura tem a ver com Candoca, Tertulinho tentará argumentar com a empresária, mas não terá sucesso. Ele então mentirá, na cara dura, dizendo que deixará a médica no passado.