Mar do Sertão: Deodora mandará que Tertulino mate Zé Paulino

Ao perceber a influência da dondoca sobre o advogado, Tertúlio tentará intervir, mas só piorará a situação.

A cada dia que passa Deodora (Debora Bloch) mostra que não é apenas mais uma dondoca e sim uma megera fria e calculista. Ainda não tendo engolido o fato de Zé Paulino (Sergio Guizé) ser o filho bastardo de Tertúlio (José de Abreu), a madame fará questão de influenciar Tertulinho (Renato Góes) de cometer as maiores atrocidades possíveis com o ex-vaqueiro.

Como se já não bastasse ter jurado vingança ao coronel, Deodora influenciará o filho a seguir com a rixa com Zé Paulino, de tal forma que chegará a preocupar Tertúlio. Ela então vai infernizar o herdeiro, para que ele mate o filho bastado do coronel, que vencido pelo cansaço,dará ouvidos aos conselhos da mãe.

Tentando acalmar os ânimos dos membros da família, Tertúlio abrirá mão das terras do Catende, dando-as para Zé Paulino, porém essa atitude será mais um gatilho, para a “vingança” de Tertulinho, que ficará ainda mais motivado a seguir o apelo feito pela dondoca.