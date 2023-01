Mar do Sertão: Deodora ameaça largar Pajeú caso ele não mate Zé Paulino

Ao ser descoberto, o ex-jagunço confessará a Candoca quem foi a mandante do crime.

Gente, tava na cara que a megera iria usar os sentimentos do ex-jagunço contra ele mesmo. Após Pajeú (Caio Blat) se declarar para Deodora (Debora Bloch) a dondoca fez questão de usar esse poder, que descobriu ter sobre o pobretão, contra ele mesmo, ameaçando largá-lo caso o mesmo não mate Zé Paulino (Sergio Guizé).

O ex-jagunço demorará para cumprir a ordem dada pela amada, com o intuito de fazer com que a mesma mude de ideia, mas o plano dele não dará certo, Deodora tornará a insistir que ele cumpra o crime.

Sem saída, o rapaz cederá a insistência da megera e até deixará a cova do rival de Tertulinho pronta, mas o crime será interrompido por Candoca (Isadora Cruz) que chegará a tempo de evitar a morte de seu amado. Sendo pego no flagra, Pajeú confessará o seu amor doentio por Deodora e que ela é a mandante do crime.