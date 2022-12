Mar do Sertão: Com medo de ser preso, Tertulinho corre para a saia de Deodora

Usando seu poder de sedução, a dondoca convencerá Pajéu a fazer o serviço sujo.

É uma hora casa cai. Disposto a desvendar a verdade sobre o mistério que ronda a sua vida, Zé Paulino (Sergio Guizé) encontrará uma médica, Irma (atriz não divulgada) capaz de identificar Rivaldo Pereira, ou melhor Tertulinho (Renato Góes), que se passou por Rivaldo para mandar desligar os aparelhos que deixava o ex-vaqueiro vivo, anos atrás.

Vendo que a sua casa está prestes a desmoronar e sabendo das coisas que sua mãe, Deodora (debora Bloch) é capaz, o advogado pedirá socorro a megera para se livrar de Irma, a médica que sabe demais.

Deodora, que já é mais do que acostumada a acobertar as burradas cometidas pelo herdeiro mimado, mais uma vez fará de tudo para limpar a barra do vilão.

A dondoca, então, usará todo o seu poder de sedução para cima de Pajéu (Caio Blat) e convencerá o jagunço de dar um fim em Irma, mas, pelo menos por enquanto, isso não será necessário. O pé rapado só a ameaçará e isso será o suficiente para que a médica fique com medo e deixe a cidade de Canta Pedra.