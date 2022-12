Mar do sertão: Com a ajuda de Xaviera, Zé Paulino está cada vez mais perto de descobrir que mandou desligar os seus aparelhos no hospital

A faxineira achará um documento, nas coisas de Tertulinho, com o mesmo nome do documento que foi entregue à Zé Paulino, pelo hospital.

Demorou, mas dessa vez acho que dará certo. Dando continuidade nas buscas do culpado pelo atentado contra a sua vida, Zé Paulino (Sergio Guizé) vai revirar o hospital onde ele ficou internado depois do acidente que quase lhe matou, de ponta a ponta, atrás de uma pista de quem teria sido o responsável por mandar que os aparelhos que lhe mantinham vivo fossem desligados.

Lá, ele encontrará uma certidão de nascimento com um nome estranho e contará com a ajuda de Xaviera (Giovana Cordeiro) para finalmente solucionar esse mistério, afinal, a faxineira também haverá encontrado um documento com o mesmo nome no meio das coisas de Tertulinho (Renato Góes). Mas eles demoraram para entender que tudo está interligado.

Para quem não está entendendo nada, esse documento falso que Xaviera encontrou e que possui o mesmo nome do documento que o hospital forneceu a Zé Paulino, foi utilizado por Tertulinho para se passar por um primo do ex-vaqueiro e pedir que os médico desligassem os aparelhos que lhe mantinham vivo, após o acidente que ele sofreu anos atrás, deixando assim o seu caminho até Candoca (Isadora Cruz) livre.