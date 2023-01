Mar do Sertão: Candoca perde a paciência e dá um soco na cara de Tertulinho

A médica confrontará o advogado, exigindo que ele confesse que tentou matar Zé Paulino.

Gente, não é de hoje que estou esperando que Candoca (Isadora Cruz) pare de ser boba e coloque Tertulinho (Renato Góes) em seu devido lugar. Após o herdeiro mimado de Tertúlio (José de Abreu) perder totalmente o restinho de noção que lhe restava e tentar sequestrar Manduca (Enzo Diniz), Candoca perderá de vez a paciência que ela vinha tendo com o ex-marido.

Tendo se arrependido do sequestro do garoto no meio do caminho, ao encontrar com a médica, o advogado fará novamente o maior drama do mundo, mas desta vez a mocinha não cairá nesse papo furado.

Cansada do drama do filho de Deodora (Debora Bloch), Candoca finalmente terá uma reação digna das atitudes de Tertulinho. Ela dará um soco na cara

Além disso, a médica exigirá que o vilão confesse olhando nos seus olhos que tentou matar Zé Paulino (Sergio Guizé) anos atrás.