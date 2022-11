Mar do sertão: Candoca fica chocada ao descobrir que Zé Paulino está ameaçando Tertulinho

Diante das ameaças, o advogado finalmente assinará o pedido de divórcio.

Ai ai, inocente que acha que consegue esconder as coisas por muito tempo de uma mulher. Enquanto mexia nas coisas de seu futuro marido, Candoca (Isadora Cruz) encontrará algumas provisórias no nome de Tertulinho (Renato Góes), o que lhe deixará atormentada, principalmente após perceber que Zé Paulino (Sergio Guizé) está utilizando da dívida de seu ex para lhe chantagear.

Desta vez o ex-vaqueiro pegará pesado, o homem ameaçará cobrar a dívida do advogado, com juros e correção monetária, caso ele não esteja disposto a assinar de uma vez por todas o pedido de divócio de Candoca.

Para conseguir essas provisórias, Tertulinho lhe fará um único pedido, que ele ajude a libertar Vespertino (Thardelly Lima) da prisão, para que assim, ele consiga concluir a vingança do atentado de seu pai.

Mesmo perturbada com o método adotado por Zé Paulino, a médica ficará extremamente feliz ao conseguir oficialmente o divórcio de Tertulinho, o que possibilitará que ela se case com o verdadeiro amor da sua vida.