Mar do Sertão: Candoca briga com Zé Paulino para defender Tertulinho

A pobre cairá feito uma pata em mais um plano do advogado.

E mais uma vez a coitada da Candoca (Isadora Cruz) cairá no papo do canalha do Tertulinho (Renato Góes). Acreditando que o advogado lhe mandara flores, a médica brigará com Zé Paulino (Sergio Guizé) em defesa de seu marido. Mas na verdade, quem lhe presenteará com as flores será o ex-vaqueiro, que chateado com a protagonista, disparará para ela: “ Vocês dois se merecem”.

Esta confusão acontecerá pois, ao chegar as flores, Tertulinho copiará o cartão que teria sido enviado pelo empresário e assinará o seu nome.

O advogado ainda se esconderá e ouvirá uma conversa de sua amada com Lorena (Mariana Sena), que confessará à amiga seu desejo em pedir o divórcio. Além desta conversa, ele também presenciará uma conversa de Candoca com o seu rival, que ao contrário da outra conversa escutada, lhe deixará animado, ao ouvir que a médica caiu direitinho no seu plano de trocar os nomes das flores.

“Sabe quem me deu essas flores? Tertulinho. Sabe porquê? Tertulinho me conhece. Ele é um doce, me trata bem, nunca iria me abandonar”, falará a ex-professora ao ex-noivo.