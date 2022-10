Mar do Sertão: Candoca arma barraco na fazenda de Tertúlio e é jurada de morte

A discussão começará com o coronel, mas logo se estenderá para o restante da família.

Quero ver quem é o sexo frágil agora. Sem medo, Candoca (Isadora Cruz) enfrentará o ex-sogro. Cheia de raiva, a médica irá até a casa do coronel tirar satisfação a respeito dos agrotóxicos que ele usa na fazenda, os quais causaram uma grave intoxicação em Cirino (Théo Matos).

Dando mais um de seus chiliques, ao ver a briga entre Tertúlio (José de Abreu) e Candoca, Tertulinho (Renato Góes), expulsará a ex-mulher da fazenda. Cada vez com mais sangue nos olhos, a ex- professora não poupará as palavras ao cutucar a ferida do advogado. Com ódio da ex-nora, Deodora (Debora Bloch) também entrará na briga e jurará a moça de morte.

A médica então perceberá que aquela discussão poderá fazer com que ela perca a guarda de Manduca (Enzo Diniz), já que seu ex tem o direito de entrar com uma ação judicial contra ela, afinal, ele possui a paternidade legal do garoto.