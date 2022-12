Mar do Sertão: Candoca ameaça abandonar de vez Zé Paulino e Tertulinho, caso eles não se resolvam

Para que o seu plano dê certo, a médica contará com a ajuda de Manduca, que também não aguenta mais as brigas entre os seus dois pais.

Tudo na vida tem um limite, até Candoca (Isadora Cruz), que é uma pessoa extremamente doce e paciente. Cansada da briga besta entre Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes), a médica dará um ultimato aos rivais.

Após as ameaças entre os dois marmanjos assustarem Manduca (Enzo Diniz), a mocinha combinará com o seu filho, de ameaçar abandonar os dois pais do menino, o biológico e o adotivo, caso eles não resolvam de uma vez por todas essa rivalidade entre eles.

Inicialmente, o plano de Candoca funcionará, pois José sairá da cidade para retomar as buscas do que causou o acidente a quão ele foi dado como morto, mas ao que tudo indica essa paz não durará muito tempo.