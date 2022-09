Mar do Sertão: Candoca aceita a proposta de emprego de Zé Paulino

Essa decisão da moça poderá colocar em risco a vida do seu ex-noivo.

E o ódio entre o vilão e o mocinho dessa novela só cresce. Após pedir o divócio e tornar as visitas de Zé Paulino (Sergio Guizé) cada vez mais frequentes, Candoca (Isadora Cruz) será convidada para trabalhar junto com o empresário, o que deixará Tertuinho (Renato Góes) cheio de ódio e fora de si.

Vendo a situação precária a qual Tertulinho se encontra, Tertúlio (José de Abreu), tirará satisfação com o ex-funcionário, o que será em vão, uma vez que o ex-vaqueiro nem ligará para o que o ex-patrão irá falar, muito menos para o que o rival está sentindo.

O empresário manterá de pé o plano de reconquistar Candoca e de se aproximar de Manduca (Enzo Diniz), e para se manter cada vez mais presente na vida da amada, ele a convidará para trabalhar com ele e para ajudá-lo a melhorar as condições do sertão.

Mesmo com dúvidas, se deve ou não aceitar a proposta, a mocinha resolve começar a trabalhar com o ex-noivo, o que deixará seu ex-marido completamente fora de si, tentando convencer Jagunço Pajéu (Caio Blat) a matar o seu rival.