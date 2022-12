Mar do Sertão: Após cometer um único erro, Candoca perderá tudo o que tem

A médica ficará nessa saia justa após escrever uma nota denunciando as injustiças cometidas pelas pessoas mais influentes da região.

Que a vida se ninguém está fácil todos nós sabemos, mas nos próximos dias Candoda (Isadora Cruz) irá do céu ao inferno de uma só vez. Por causa de um único erro, a mocinha da trama das 18h perderá tudo o que tem de mais precioso, sendo Zé Paulino (Sergio Guizé), Manduca (Enzo Diniz) e seu emprego no posto de saúde de Canta Pedra.

Tudo começará quando a médica for convidada por Eudoro Cidão (Érico Brás) para trabalhar na Gazeta da cidade. Lá a ex-professora mostrará um lado seu, que até então não era tão conhecido. Ela deixará evidente que a sua sede de justiça é muito maior do que o esperado e com isso as coisas tomarão um rumo indesejado.

Tomada por essa sede de justiça, Candoca escreverá uma matéria denunciando as pessoas mais influentes da região, dentre os citados na nota estão o coronel Tertúlio (José de Abreu), o ex-sogro de Candoca e a empresa de Zé Paulino, o seu eterno amado, a JM/Chaddah.

Mas as denúncias escritas pela mocinha fará com que ela pague caro, já que o coronel fará graves ameaças contra a sua vida e ela terá uma briga feia com o ex-vaqueiro, Zé Paulino. Logo em seguida, a médica também será demitida do posto de saúde da cidade.

Diante de tamanho caos, para piorar ainda mais a vida de Candoca, Tertulinho (Renato Góes) se aproveitará da situação e abrirá um processo contra a médica, pedindo a guarda de Manduca, já que o mesmo possui, legalmente, a paternidade do garoto.