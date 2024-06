Maquiadora denuncia agressão no camarim da dupla Jorge e Mateus 

Neste domingo (16), a maquiadora Nat Magalhães, contou em suas redes sociais que foi agredida e desrespeitada no camarim dos cantores Jorge e Mateus, durante a Festa do Peão de Americana, no estado de SP. Ela contou que foi contratada para maquiar a dupla e fez de tudo para chegar adiantada no local, para evitar problemas, e estar ali para o que os cantores sertanejos precisassem.

A profissional relatou que estava sendo desrespeitada desde a sua chegada ao local do evento, às 19:40 e que aguentou até chegar em agressão física, responsável por Willian Clemente, empresário da dupla sertaneja. Nat publicou em seu instagram um vídeo onde o agressor avança nela e pega seu aparelho celular, no momento em que a maquiadora estava gravando para chamar a atenção de quem teria usado seu material de serviço sem sua autorização.

Nat conta que ao chegar no evento e colocar seu material no camarim, pediram para que ela e o cabeleireiro esperassem de fora por uns 15 minutos, para que os cantores se trocassem.

“E esses 15 minutos viraram 4 horas. Ficamos 4 horas em pé na porta do camarim, sem beber água, sem comer nada. A gente tava com sede, com fome, com frio, mas pensei ‘vou aguentar porque vai valer a pena’”, disse a profissional.

Ela afirma ter ficado preocupada, pois não teria tempo o suficiente para maquiar a dupla, mas foi pega da pior maneira.

“De repente, eu comecei a ouvir a contagem regressiva para eles entrarem no palco. Eu fiquei sem entender, sem acreditar”, lembrou.

Após o anúncio do começo do show, Nat entrou no camarim e percebeu que a deixaram esperando e pra piorar usaram seu material de serviço sem sua permissão.

“Cheguei dentro do camarim e nossa mesa estava uma bagunça, as minhas maquiagens todas reviradas, as coisas de cabelo do Pedro estavam todas reviradas. Entrou uma pessoa da equipe e eu falei ‘o que aconteceu, por que não chamaram a gente, a gente está há 4 horas em pé, esperando?’. Ele teve a cara de pau de falar pra mim: ‘A esposa dele [Jorge] maquiou os dois’. E falei ‘mas com as minhas coisas? Ninguém me pediu autorização. Eu vim contratada para fazer o trabalho, não dei autorização pra ninguém mexer na minha maleta “, relatou.

Nessa hora, a maquiadora pegou seu celular e filmou tudo que estava acontecendo e segundo ela, no fim foi agredida pelo empresário dos cantores.

“Comecei a filmar o camarim e um rapaz chamou esse empresário. Ele entrou furioso, gritando, falando aos berros, indo pra cima de mim a todo tempo, tentando me intimidar”, relata ela.

Além de ter sido desrespeitada por Willian, a profissional conta que ainda foi agredida.

“Notem que no final do vídeo ele bate com força no meu braço, toma meu celular de mim. Fiquei com marcas. Me tranca dentro do camarim e ainda me ameaçou, dizendo: ‘Você falou que não quer problemas, mas agora você vai arrumar problema’”, contou.

Nat conta que durante a agressão ainda gritou por ajuda, mas não foi ouvida, de acordo com ela por medo do “grande empresário de Jorge e Mateus”.

“Eu me vi sozinha, amedrontada e sem ninguém. Não tive voz, por isso decidi trazer tudo aqui”, comentou, sobre contar o acontecido nas redes sociais.

A maquiadora relatou que procurou a ajuda da polícia, também sem retorno e que está em busca de Justiça, apoiada pelo seu marido, que é advogado.