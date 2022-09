Manu Gavassi passa despercebida pelo Grammy e desabafa: “Hoje não foi um dia fácil, uma sucessão de provações”

Cantora ficou invisível para o Grammy Latino e não se calou, usou as redes sociais para demonstrar sua insatisfação

Ela não para, nunca. Manu Gavassi é uma atriz e cantora de grande porte, mas infelizmente a academia das artes não entendeu o seu grande porte. A cantora usou as redes sociais para desabafar depois de ter ficado “invisível” para o Grammy Latino. Manu escreveu que talvez o seu projeto de ‘Gracinha’ seja a frente do seu tempo só que se espera e se consome.

“Hoje não foi um dia fácil pra essa minha cabecinha pensante e sonhadora. Mas daí lembro que minha carreira inteira também não foi, é uma sucessão de provações e aprendi a entender isso e usar de combustível para produzir cada vez mais arte com propósito e com luz. Arte que faça sentido e que inspire força, sensibilidade e criatividade. E pitadas de humor, cortesia da casa”, escreveu ela.

E não parou por aí: “Talvez seja um projeto realmente à frente do tempo, do que se espera e do que se consome. Mas me transformou na artista que sou hoje. Por vezes invisível mas (quase) sempre inovadora. Amo vocês. Amo quem GRACINHA me tornou e ainda me tornará. Obrigada por estarem aqui comigo em cada nova jornada”, declarou.