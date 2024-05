Manu Gavassi anuncia que está noiva e mostra as alianças

Ai que delícia! Terminei o meu domingo com meu grupo de fofoqueiras comemorando o noivado de Manu Gavassi e Julio Reis. A cantora anunciou por meio de suas redes sociais que ficou noiva do namorado, com quem compartilha a vida há três anos.

Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico dos dois exibindo as alianças de noivado e falou sobre a alegria de encontrar o seu grande amor.

“Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor @jullioreis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história”, disse ela.