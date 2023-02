“Mantenha suas patas longe dele”, dispara Rihanna sobre filho

Cantora recebeu diversos comentários em publicação com o seu filho por causa da escolha de palavras na legenda da publicação

Sério mesmo que o povo ainda está pegando no pé de Rihanna por causa do seu filho? Foi só a musa publicar uma foto com a criança nas suas redes sociais que os fãs a atacaram dizendo que as palavras escolhidas ficariam melhor se ele fosse adulto. Afe!

“My son so fine”, escreveu ela, que significa: “meu filho é tão bom”. Logo os internautas questionaram: “Bom? Seria mais adorável, fofo… Ele não é um homem adulto”.

Prontamente a Bad Riri rebateu: “Apenas mantenha suas patas de puma longe dele e de mim e nós ficaremos bem”, disparou.