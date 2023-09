Manoel Soares sobre boatos de Patrícia Poeta: “Não concordo”

Depois de ser demitido do ‘Encontro com Patrícia Poeta’, na Globo, o apresentador soltou o verbo e deu sua opinião sincera sobre a apresentadora

A vida de Patrícia Poeta está virada de cabeça para baixo e seu nome está diante dos holofotes há um bom tempo desde que ela se envolveu em polêmicas com Manoel Soares. O seu ex-colega de trabalho foi questionado se ainda tinha alguma mágoa da apresentadora e respondeu que não existe nada disso.

“Qualquer comunicador nem sempre fala o que quer falar. Não existe nenhuma relação de mágoa e eu não estou falando como nobreza, não. Se tivesse eu diria com tranquilidade”, declarou ele em entrevista que será exibida pelo Fofocalizando nesta segunda-feira, 11.

“Eu acho injusto colocar a carreira de pessoas em judice por especulações. Não concordo com isso, não acho que é isso que aconteceu. Acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de olhar é desonesto com essas pessoas e com o público”, finalizou.