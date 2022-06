Manoel Soares dá aula de como lidar com racismo estrutural

Episódio aconteceu no ‘É De Casa’ deste sábado (11)

Uma aula! Quem não entende a qualidade do trabalho de Manoel Soares em todos os seus trabalhos, não vai entender o que é empatia e reparação histórica. O muso apresentador do ‘É De Casa’ consegue entender que um pingo é letra e lida com as situações no ao vivo de forma natural. Neste sábado (11), os apresentadores receberam Cilene, que faz cocadas e as vende, e a apresentadora Talitha Morete sugeriu que ela distribuísse as cocadas entre os convidados. Manoel entendeu que a situação era problemática e interferiu.

“Cilene, a dona da cocada vai fazer as honras da casa e servir todo mundo, porque está todo mundo querendo a sua cocada”, disse Talitha entregando a bandeja com cocadas para a dona da receita.

Logo, Manoel interferiu no discurso: “Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçon e você vai me orientar para quem vou servir, porque você não vai servir ninguém”, disse pegando para si a bandeja com cocadas e seguindo as instruções da dona.

Aula de como lidar com o racismo estrutural. Parabéns Manoel Soares 👏🏿 pic.twitter.com/CCBTKmjoJZ — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) June 13, 2022

A apresentadora está sendo alvo de comentários que dizem que sua atitude foi racista.

Alguns usando a desculpa de que ela fez a cocada. Mas eu nunca vi qualquer cozinheira branca que vai lá sair servindo convidado. — Ana Paula, que não é a do vôlei (@a_nameira) June 13, 2022